Fortnite x Horizon Zero Dawn, indizi su Aloy e modalità nell'aggiornamento 16.20

Aloy è protagonista del nuovo cross-over tra Fortnite e Horizon Zero Dawn

Fortnite sembra proprio destinato ad accogliere un cross-over con Horizon Zero Dawn, ormai è quasi una certezza considerando la quantità di indizi emersi finora, che si stanno facendo un po' più precisi con l'avanzare del tempo, parlando di skin di Aloy e anche modalità di gioco specifica a tempo.

Dopo la collaborazione con PlayStation Studios vista in precedenza con l'arrivo di Kratos da God of War, il prossimo cross-over all'interno dell'aggiornamento 16.20 del gioco Epic Games riguarderà dunque Horizon Zero Dawn. Come riferito già nei dettagli emersi finora, sembra che ci sia una skin di Aloy in arrivo, che consentirà di giocare a Fortnite utilizzando di fatto la protagonista della serie Sony, ma non solo.

Secondo quanto riferito dal dataminer ShiinaBR, specializzato in leak su Fortnite, sembra ci sia una modalità di gioco a tempo limitato dedicata proprio a Horizon Zero Dawn, che sembra avere per protagoniste sia Aloy che Lara Croft, in una sorta di cross-over nel cross-over, nientemeno.

Come riportato nel tweet visibile qui sotto, si tratta di fare squadra fra Aloy e Lara e "utilizzare il loot tratto dalla selvaggina e la tecnologia per migliorare le armi", con queste che "potranno potenziate alla qualità leggendaria" e quindi di "tenere d'occhio gli animali selvaggi, non si può sapere cosa si cela nei cespugli".



Sembra insomma che nuovi nemici, nella forma di animali selvaggi o cose del genere, siano destinati ad essere inseriti in Fortnite, cacciando i quali sarà possibile ottenere loot per effettuare l'upgrade delle armi al livello leggendario. Per il resto, vi rimandiamo a tutte le novità dell'aggiornamento 16.20, mentre ricordiamo che di recente è stato pubblicato l'update 3.12 sempre per Fortnite.