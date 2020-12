Fortnite: Kratos di God of War disponibile su tutte le piattaforme, con trailer

In Fortnite è arrivato veramente Kratos, il protagonista di God of War, come contenuto scaricabile aggiuntivo a quanto pare su tutte le piattaforme, ovvero anche su Xbox, PC e Nintendo Switch, ma con un extra particolare per gli utenti PS4 e PS5.

L'arrivo di Kratos in Fortnite era già emerso nei giorni scorsi da un leak, ma ora è tutto ufficiale, con tanto di trailer di presentazione: Kratos è ora una skin ufficiale del gioco Epic Games e la cosa strana è che risulta disponibile su tutte le piattaforme in base a quanto riportato, ovvero anche su Xbox, PC e Nintendo Switch.

Resta comunque un extra esclusivo per gli utenti PS5: chi riscatta la skin sulla piattaforma next gen Sony ottiene anche Armoured Kratos Style, che rende il personaggio più vicino al suo look classico nella trilogia originale di God of War.

Non si tratta peraltro dell'unico caso di crossover con icone videoludiche esterne previsto per questa stagione di Fortnite, a quanto pare: nelle voci di corridoio è infatti comparsa anche la possibilità di una skin di Master Chief per il gioco Epic Games, corroborata da alcune immagini che mostrano anche alcuni elementi cosmetici come Pelican e Warthog. Nel caso, ci sarebbe da aspettarsi anche l'arrivo di qualche icona da parte del mondo Nintendo, a questo punto.