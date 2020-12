Batman: Arkham Knight ottiene un aggiornamento, dopo cinque anni

Batman: Arkham Knight è uscito ormai cinque anni fa sul mercato e non si tratta propriamente di un titolo live service, dunque può sembrare strano veder arrivare un aggiornamento adesso da parte di Rocksteady, ma così è stato.

La nuova patch di Batman: Arkham Knight è stata messa a disposizione nelle ore scorse e in particolare consente di ottenere le skin di Anime Batman e Zur En Arrh Batman, oltre altre possibili sistemazioni all'interno dell'update al gioco standard.

Entrambe le skin erano precedentemente sbloccabili solo attraverso l'account online WBplay, in questo modo vengono invece messe a disposizione per tutti indistintamente. Il motivo è anche il fatto che l'account online in questione praticamente non esiste più, dunque non aveva senso mantenere i contenuti esclusivamente legati a tale piattaforma.

Rocksteady lo interpreta come "un piccolo regalo per il periodo natalizio" e così lo accettiamo volentieri, con entrambi i costumi che appaiono peraltro molto particolari come stile.

Per il resto, come sappiamo l'universo di Batman proseguirà in maniera piuttosto diversa da quanto abbiamo visto finora con Gotham Knights, che non fa parte della serie Arkham, il cui seguito è invece rappresentato da Suicide Squad: Kill the Justice League.