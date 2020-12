Cloud Gaming: configurazione rete ed accessori per giocare al massimo

Come prepararsi al meglio per sfruttare i servizi di cloud gaming sia a casa che in mobilità con tutti i dispositivi compatibili.

Stiamo vivendo un periodo piuttosto fiorente nel settore del cloud gaming. Solamente nell'ultimo anno abbiamo assistito al lancio di Google Stadia, xCloud e presto vedremo anche Amazon Luna ai quali si aggiungono i vecchi pionieri come Nvidia GeForce Now e Playstation Now. Questi servizi stanno quindi diventando una valida alternativa alle console da gioco tradizionali, avendo dalla loro parte numerosi vantaggi importanti. La possibilità di giocare immediatamente a qualsiasi titolo supportato da un qualunque dispositivo compatibile, senza download, senza aggiornamenti e soprattutto senza l'investimento di una macchina da gioco è indubbiamente una proposta allettante per molti videogiocatori. Se quindi state valutando di trascurare le console di nuova generazione per abbracciare il cloud gaming nei prossimi anni, siete arrivati nel posto giusto. In questo articolo andremo infatti a vedere come perfezionare il vostro setup per ottimizzare al meglio l'esperienza offerta dal cloud gaming. Analizzeremo nel dettaglio i dispositivi di rete consigliati per garantire una connessione stabile e fluida per poi passare ai numerosi accessori e periferiche utili sia nella vostra abitazione che in mobilità.

La connessione prima di tutto Il cloud gaming si basa sulla stabilità e velocità della nostra connessione ad internet. I servizi richiedono infatti dei valori minimi di questi due parametri per poter funzionare e garantire una buona esperienza di gioco. Il gioco deve essere infatti trasmesso dai server del servizio fino ad arrivare al nostro dispositivo; maggiore sarà la velocità della nostra connessione, migliore sarà la qualità video ricevuta con una risoluzione più ampia e dei fotogrammi più elevati. Oltre a ricevere il segnale video del gioco, dobbiamo anche poter interagire in maniera rapida e reattiva con esso. Ed è qui che entra in gioco la stabilità della connessione, che deve garantire tempi di risposta bassi. Minori saranno questi tempi, meno differenza noteremo tra la pressione di un tasto sul nostro controller e l'effettiva reazione all'interno del videogioco. Facendo una media dei requisiti richiesti da ognuno dei provider di cloud gaming vediamo come per giocare con una risoluzione a 720p serva una connessione di circa 10 Mbps. Portando invece la risoluzione al 4K bisogna poter garantire una velocità di circa 35 Mbps. Questi dati non dovrebbero stupirvi molto, in quanto sono circa in linea con quelli richiesti da altri servizi di streaming come Netflix o Prime Video. Come specificato in precedenza dobbiamo tenere conto anche della stabilità della nostra connessione con il tempo di risposta. Questo dev'essere semplicemente il più basso possibile, ma tendenzialmente qualsiasi valore sotto i 50 millisecondi potrebbe già andare bene. Sia il tempo di risposta (il così detto PING) che la velocità della vostra connessione possono essere misurati da un servizio come SpeedTest. Ogni servizio di cloud gaming offre inoltre una propria funzione di test per poter valutare la qualità della vostra connessione in base ai parametri da loro richiesti. Spesso questa funzione si trova direttamente nell'applicazione o programma dal quale avviamo il servizio, oppure direttamente da un sito web dedicato come quello di Stadia. Per chi desidera giocare in mobilità deve affidarsi alla rete dati. La connessione 4G offre già delle buone prestazioni per il gaming nel cloud, anche se spesso il segnale risulta essere piuttosto oscillante. La velocità garantita tipicamente è già sufficientemente elevata, ma potrebbero esserci dei cali dovuti agli spostamenti o al temporaneo sovraccarico dell'antenna associata. Lo stesso vale per il tempo di risposta, già tipicamente maggiore su una rete mobile, molto vulnerabile ad altri eventuali sbalzi. Con l'arrivo del 5G la situazione dovrebbe migliorare notevolmente. Questa rete ad alta frequenza riuscirà a garantire tempi di risposta vicini a 5 millisecondi con una velocità molto più stabile ed elevata. Ovviamente è ancora presto per poter parlarne, in quanto i luoghi nei quali possiamo accedervi sono veramente limitati. Indubbiamente in futuro giocherà però un ruolo importante nella diffusione del cloud gaming ed offrirà la possibilità di giocare veramente ovunque. Bisogna comunque fare attenzione ai consumi, soprattutto per chi ha un piano dati con gigabyte finiti, perché il gioco in cloud consuma mediamente parecchio. Per esempio xCloud, uno dei servizi meno esigenti da questo punto di vista, utilizza dai 2 ai 2,5 gigabyte all'ora con una rete dati mobile.