Fortnite con God of War: arriva Kratos con una nuova skin!

Fortnite sta per ospitare nientemeno che Kratos, il protagonista di God of War, che si presenterà all'interno del gioco Epic Games con una skin basata sul suo tipico look dato dall'ultimo capitolo uscito su PS4, con tanto di barba lunga.

All'interno del Capitolo 2 - Stagione 5, tra le novità in arrivo per Fortnite, c'è dunque anche Kratos, ovvero una skin che replica precisamente le fattezze del personaggio protagonista di God of War ma seguendo un po' lo stile grafico tipico dei personaggi del gioco Epic Games, creando dunque un particolare mix di suggestioni.

Continua dunque l'apporto di vari ospiti speciali come skin all'interno di Fortnite, che in questa Stagione 5 ha visto già protagonisti The Mandalorian e varie altre star in precedenza, a cui si aggiungerà dunque anche Kratos nel prossimo futuro.

Per il momento c'è uno strano tweet da parte di PlayStation che riporta una sorta di trasmissione audio captata, la quale avrebbe dovuto introdurre il personaggio in questione. Purtroppo, il buon vecchio leak su PlayStation Store ha colpito ancora e qualcuno è riuscito a vedere in anticipo l'aspetto della nuova skin, che è alquanto inconfondibile, come potete vedere qui sotto.