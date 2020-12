Fortnite Stagione 5, The Mandalorian in video con un primo gameplay

The Mandalorian fa il proprio debutto in Fortnite con la Stagione 5, e dopo l'annuncio ufficiale ecco un primo video di gameplay per l'infallibile cacciatore di taglie.

Come già riportato, il protagonista della celebre serie televisiva The Mandalorian è entrato a far parte del roster di Fortnite Stagione 5, generando un grandissimo entusiasmo tra i fan di Star Wars.

Una volta in-game ovviamente le capacità di Mando risultano identiche a quelle di qualsiasi altro personaggio, al di là delle differenze estetiche, ma il carico di fascino e significati che il mandaloriano si porta dietro sono indubbi.

Cambiano però, come detto, alcune meccaniche di gameplay in generale: i cacciatori possono accettare degli incarichi dai vari PNG presenti sull'isola e ottenere così ricompense extra.

In particolare i lingotti, la nuova valuta introdotta per l'occasione da Epic Games, che possono essere utilizzati per acquistare armi originali, in grado di fornirci approcci inediti in battaglia, e non solo.