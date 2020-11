The Mandalorian 2x06, la recensione: un episodio epocale per la serie Disney+

La sua presenza, lo sapevamo, avrebbe significato grandi cose per The Mandalorian e per l'universo multimediale di Star Wars tutto. In effetti, l'episodio 13 rappresenta un gigantesco, sfavillante incrocio in cui passano diversi media: scritto e diretto da Dave Filoni , il geniale marionettista dietro le quinte dell'universo di Star Wars da molti anni a questa parte, La Jedi è un episodio maestoso sotto praticamente ogni aspetto. Nella nostra recensione vi spieghiamo perché.

Mando e il Bambino arrivano finalmente su Corvus, il pianeta indicato da Bo Katan Kryze in cui si aggirerebbe una Jedi di nome Ahsoka Tano. L'obiettivo di Din Djarin è sempre lo stesso: consegnare il Bambino a uno di questi leggendari stregoni perché lo protegga dall'Impero che, come abbiamo scoperto la scorsa settimana, sta ancora cercando il piccolo per proseguire i suoi raccapriccianti esperimenti. Su Corvus , però, Mando deve decidere se accettare o meno una nuova missione da parte del Magistrato Morgan Elsbeth che presiede una città, torturandone gli abitanti: la ricompensa è una lancia di puro Beskar, il bersaglio è proprio Ahsoka Tano. In rotta di collisione con la Jedi, Mando scoprirà alcuni importanti informazioni sul Bambino... a cominciare dal suo vero nome.

Analisi di un episodio ricchissimo

Ahsoka Tano è ovviamente la grande protagonista di questo episodio. Compare proprio all'inizio, in una scena spettacolare che mette in risalto la sua ferocia e determinazione. Se non conoscete questo personaggio, il suo comportamento potrebbe sembrarvi strano e... molto poco Jedi, per così dire. Non avete tutti i torti. Ahsoka, infatti, non è esattamente una Jedi dato che ha abbandonato l'Ordine nel finale della quinta stagione di The Clone Wars. La storia di questa eroina è abbastanza complicata; vi suggeriamo un bel ripasso di Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, oppure un'attenta lettura di qualche wikia, ma in generale è opportuno che sappiate questo: Ahsoka è stata la padawan di Anakin Skywalker e il suo allontanamento è stato una delle cause che hanno condotto il Prescelto sulla via del Lato Oscuro. In questo senso, Ahsoka Tano, pur non essendo mai comparsa in nessun film - eccezion fatta per la sua voce, che incita Rey insieme ad altri Jedi nello scontro finale de La ascesa di Skywalker - è un personaggio di straordinaria importanza per la saga di George Lucas.

Vederla in carne e ossa non ha avuto prezzo. Abbiamo seguito questa eroina per anni: l'abbiamo vista diventare una Jedi, poi una spia, l'abbiamo vista morire sotto i colpi del suo stesso maestro e poi tornare inaspettatamente in scena. Rosario Dawson la interpreta con una combinazione di grinta e pacatezza che ci restituiscono l'Ahsoka che abbiamo conosciuto, solo più adulta e saggia rispetto al passato, ma non meno letale con le sue spade laser bianche. La rivediamo in compagnia del gufo che i fan di Star Wars conoscono bene, su un pianeta diverso dal solito, in una palude deserta e misteriosa che ricorda tanto Dagobah.

Sotto questo punto di vista, The Mandalorian omaggia un'intera saga con una manciata di scene pregne di significato dal punto di vista visivo e narrativo. È Ahsoka, finalmente, a svelarci la storia del Bambino... che ora sappiamo chiamarsi Grogu. I retroscena ci aiutano a comprendere meglio quello che finora è stato una gag ambulante e un'icona del merchandising, aprendo uno spiraglio molto interessante sul suo futuro e su quello della serie Disney+.

Filoni riempie l'episodio di citazioni; mette in bocca di Ahsoka le parole di Obi-Wan Kenobi quando spiega a Mando che cos'è la Forza, menziona Yoda (finalmente!) e la purga di Coruscant, il Jedi "migliore di tutti" e il suo passaggio al Lato Oscuro. The Mandalorian torna a essere Star Wars: una saga generazionale di padri e figli, ora riflessa nel rapporto che hanno instaurato il Mandaloriano e il Bambino. Sul versante dell'azione, l'episodio non delude affatto. Dopo l'inizio al fulmicotone, prosegue lungo una sequenza centrale più compassata ma talmente densa di suggestioni e informazioni che i minuti scivolano via come acqua tra le dita. Paradossalmente, la sequenza finale non è un'esplosiva baraonda di computer grafica e piroette. In quella città, nel confronto tra Mando e il tenente Lang (Michael Biehn, il caporale Hicks di Aliens!) e tra Ahsoka e il Magistrato Elsbeth c'è tutto lo Star Wars di George Lucas: la combinazione del cinema western e del filone chanbara in uno space fantasy. Due scontri asciutti, un confronto tra pistoleri e un duello all'arma bianca, tanta tensione e sintetici dialoghi.

Già la città, orientaleggiante nell'architettura col suo torii all'ingresso, contestualizza la figura di Ahsoka, praticamente una ronin, un samurai vagabondo, come i Jedi erano i samurai dello spazio nell'immaginazione di Lucas. Come al solito Filoni dimostra una sensibilità e una conoscenza di questo universo che non ha eguali. L'episodio non è solo splendido da vedere e da ascoltare, ma anche da assorbire. In pochi minuti, Filoni canonicizza persino i videogiochi ambientati nella Vecchia Repubblica. I droidi HK-87, prima volta in live action, sono una variante del modello HK-47 che abbiamo conosciuto in Star Wars: Knights of the Old Republic, mentre Tython è un pianeta che abbiamo visitato nel MMO di BioWare, Star Wars: The Old Republic, e che solo recentemente è rientrato nel canone Disney comparendo nella collana ufficiale a fumetti Doctor Aphra. Mentre Filoni si diverte a seminare queste pedine, fa anche di più: stocca un affondo niente male ai fan di Star Wars Rebels, menzionando il grand'ammiraglio Thrawn, altro personaggio che ha fatto il suo esordio nei romanzi Legends e che è rientrato nel canone solo da pochi anni.

In chiusura, l'episodio offre al Mandaloriano una nuova missione che lo terrà impegnato probabilmente fino alla fine della stagione, se non oltre, e che potrebbe mettere in discussione il suo legame con Grogu e i futuri introiti della Disney: i secondi, in particolare, ci fanno pensare alla soluzione più ovvia e ottimistica dell'intrigo, ma d'altra parte Filoni potrebbe avere in mente qualche mossa sorprendente che rimetterebbe l'intera serie sotto una diversa prospettiva. Dispiace solo aver lasciato Ahsoka su Corvus: anche lei, nonostante la sua aura leggendaria, si unisce a un cast di guest star che appaiono e scompaiono per molti episodi. Ma questo capitolo 13 di The Mandalorian potrebbe essere stato anche quello che si definisce un backdoor pilot, e chissà che non rivedremo Ahsoka più a lungo in una serie live action tutta sua. Le potenzialità per nuove avventure ci sono e nessuno ci ha mai detto che fine abbia fatto la Jedi prima de Il risveglio della Forza.