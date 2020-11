Assembla che ti Passa #275

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Il Natale si avvicina ma le scorte di schede video continuano a scarseggiare drammaticamente. La promessa di AMD di un lancio massiccio per le Radeon RX 6000 sembra essere stata largamente disattesa considerando che è più facile trovare una GeForce RTX 3080, ma in entrambi i casi a fermare molti sono sovrapprezzi astronomici, spesso nell'ordine dei 200 euro. Un analista ha dato la colpa alla vendita di GPU Ampere al settore mining, anche se pare strano visto che servono 233 giorni di lavoro per coprire il costo di una 3080 nel caso dell'Ethereum, e gli annunci svelano come molti dei primi modelli siano finiti nel segmento dei pre-assemblati, che garantisce margini di guadagno superiori, ma è chiaro che COVID-19 e affollamento delle linee produttive abbiano avuto un ruolo importante in questa carestia hardware.

Tra l'altro NVIDIA potrebbe aver già iniziato a produrre la serie GeForce RTX 3000 in versione mobile visto che si parla di un lancio dei primi prodotti già a Gennaio 2021, in modo da sfruttare l'efficienza migliorata per spingere ulteriormente il già profittevole settore dei laptop da gioco. Ma sulle prime, se non altro, dovrebbero esserci solo prodotti ASUS e MSI, mentre aziende come HP, Dell e Lenovo avrebbero deciso di aspettare aprile, forse per avere un volume maggiore di prodotti da immettere nel mercato. I primi modelli dovrebbero essere le RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 Mobility e sarebbero costruiti ancora con i transistor a 8 nanometri di Samsung. I rumor menzionano però i transistor a 7 nanometri di TSMC che potrebbero entrare in campo nella produzione delle GeForce SUPER della serie mobile, secondo quanto riportato da Wccfech già previste sia per il settore desktop che per quello mobile.

Nel frattempo la speranza di chi brama una delle schede NVIDIA Ampere di punta per Natale è quella che la GeForce RTX 3060 Ti distragga chi alla fine non ha bisogno di troppa potenza, comunque notevole per una scheda che promette prestazioni superiori a una RTX 2080 Super per circa 400 euro, lasciando campo libero a chi vuole il massimo, ma è probabile che anche il nuovo modello di fascia media sia destinato a contare un numero limitato di pezzi, proprio in un anno in cui la richiesta per l'hardware da gioco è ai massimi livelli. D'altronde benché per molti la situazione economica sia molto difficile, per altri la rinuncia a vacanze e cene si è tradotta in una maggior disponibilità economica da spendere anche in tecnologia, piuttosto utile quando ci si ritrova chiusi in casa.

Ma le nuove GPU e le nuove console non sono l'unica alternativa. C'è infatti una tecnologia emergente che, promuovendo un po' di sano movimento, potrebbe incontrare un certo successo durante le festività che probabilmente ci lasceranno un po' più liberi, ma ancora limitati da chiusure, coprifuoco notturni e vincoli dettati dalla necessità di evitare assembramenti. Stiamo ovviamente parlando della realtà virtuale che ha visto Oculus Quest 2, in combo con l'ottimo RPG Asgard's Wrath, anticipare il Vive, in alcuni mercati venduto con l'eccellente Half-Life: Alyx. In entrambi i casi una convenienza già maggiore rispetto ai precedenti visori aumenta ulteriormente e potrebbe spingere molti a investire il proprio budget in quelli che sono lampi di futuro. Non è un caso che i visori siano al centro di ingenti investimenti e che godano di un supporto crescente anche nel caso dei titoli dei grandi publisher, con EA che ha aggiornato Star Wars: Squadrons per affinare la già ottima esperienza VR e Microsoft Flight Simulator che si prepara a compiere un salto epocale con un aggiornamento VR che promette di rendere lo spettacolare simulatore la più realistica esperienza di realtà virtuale casalinga esistente.

La prospettiva è esaltate ed è ancora più esaltante immaginare che re potrebbe avere un titolo del genere con un visore di fascia alta, di quelli come lo StarVR One che rispetto ai visori standard gode di un campo visivo estremamente superiore a quello dei modelli consumer, con 210 gradi di ampiezza sull'asse orizzontale e 130 gradi su quello verticale. Copre, insomma, la quasi interezza della visuale, proiettando il giocatore nel mondo virtuale. Al momento, però, è riservato al mercato professionale e non può essere quindi acquistato dal normale acquirente. Inoltre ha un prezzo di 3200 dollari al quale va aggiunto quello della Steam Vr Base Station e di due controller. Ma le cose potrebbero essere in procinto di cambiare. Al momento infatti la disponibilità dello StarVR è stata estesa ai professionisti delle corse simulate, parallelamente all'arrivo del pieno supporto per il visore in titoli come iRacing and Assetto Corsa. Non sono quindi da escludersi ulteriori ampliamenti del bacino d'utenza che potrebbero culminare in una versione del visore più abbordabile e disponibile per tutti.

Certo, prima di arrivare a modelli abbordabili in grado di regalarci una vera esperienza a 360 gradi ci vorrà ancora un po', ma i passi in avanti sono costanti, le vendite salgono e l'evoluzione degli hub virtuali, per certi versi evoluti come nel caso delle sale cinematografiche 3D ma limitate nelle interazioni e nelle dinamiche, potrebbe dare un'ulteriore spinta a un ecosistema che fatica a imporsi anche a causa della scarsa maturità del software.