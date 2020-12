Prime Gaming: i giochi gratis PC di dicembre 2020

Come ogni mese, Amazon ci propone nuovi giochi gratis PC tramite il servizio Prime Gaming, dedicato agli iscritti di Amazon Prime. In questo dicembre 2020 potremo giocare senza spese aggiuntive a titoli come Battlefield 3, Close to the Sun e The Spectrum Retreat.

Segnaliamo inoltre che gli iscritti, grazie a Prime Gaming, potranno anche ottenere contenuti esclusivi gratuiti per Watch Dogs Legion (precisamente gli outfit Nerdcore e Futuristic), oltre che per Immortals: Fenyx Rising (Frozen Pack, che include elmetto, outfit, ali e cavallo a tema). Infine, i giocatori di Rainbow Six Siege possono ottenere il Thatcher Gladiator Full Operator Set.

La parte più interessante, però, rimane quella dei giochi gratis PC. Ecco la lista di dicembre 2020 di Prime Gaming:



Battlefield 3

HyperDot

Sigma Theory: Global Cold War

Close to the Sun

Wizard Of Legend

The Spectrum Retreat

Lost Horizon

Turmoil