Assassin's Creed Valhalla e Demon's Souls sono i giochi del mese di novembre 2020

Un primo posto per due in questo novembre 2020, con Assassin's Creed Valhalla e Demon's Souls che emergono come i giochi del mese appena trascorso.

Ci troviamo in un periodo di grande importanza per l'industria videoludica, con PS5 e Xbox Series X appena uscite a una nuova generazione all'avvio, pertanto anche l'elezione del gioco del mese di novembre 2020 assume un'importanza particolare, vista anche l'abbondanza notevole di giochi usciti nel mese in questione. La scelta alla fine è stata duplice, come spesso succede: la redazione ha preferito Assassin's Creed Valhalla, mentre i lettori hanno espresso una decisa preferenza per Demon's Souls e in effetti su questi due giochi si basava lo scontro di novembre fin dalle prime aspettative. Sarebbe potuto andare in maniera molto differente: se Microsoft fosse riuscita a mantenere i piani iniziali e Xbox Series X fosse uscita con Halo Infinite, avremmo assistito a uno scontro ancora più interessante, ma a dire il vero sarebbe bastata anche qualsiasi altra esclusiva di rilievo per la console in questione a ravvivare ulteriormente il panorama. Invece, dal punto di vista delle esclusive lo scontro alla fine è andato un po' a senso unico, considerando che PS5 si è presentata invece con vari titoli specificamente dedicati alle console Sony (compresa anche PS4). In ogni caso, al di là delle questioni tra esclusive o meno, l'offerta è stata veramente ricca, riflettendo in maniera adeguata l'importanza del momento storico del mercato. Com'è giusto che accada nel mese di lancio della next gen, insomma: il mese di novembre ha rappresentato insomma un'ottima vetrina di esperienze videoludiche diverse.

La scelta della redazione Non capita spesso che i voti si spargano più di tanto su una quantità di candidati superiore a uno o due, specialmente quando si ha a che fare con un gruppo piuttosto ristretto di votanti come la redazione di Multiplayer.it, ma in questo caso sono emersi in effetti più candidati credibili al ruolo di gioco del mese di novembre 2020. Alla fine della votazione, il vincitore è risultato essere Assassin's Creed Valhalla, ma non senza una notevole lotta al vertice. Con tutti i difetti che vi si possono trovare, il nuovo capitolo della serie Ubisoft è comunque un vero spettacolo, grazie anche alla nuova ambientazione tra Scandinavia e Gran Bretagna in grado di smuovere davvero chiunque con un semplice sguardo. Anche le evoluzioni applicate al gameplay sono alquanto piaciute a buona parte della redazione, che ha deciso dunque di premiare il nuovo capitolo piazzandolo in prima posizione nella classifica del gioco del mese di novembre 2020.

In seconda posizione troviamo l'altro serio candidato al ruolo di titolo migliore del mese, ovvero Demon's Souls: il remake da parte di Bluepoint è davvero perfetto, nel senso che riesce a proporre precisamente quello che è chiamato a fare, riprendendo il mitico originale di From Software e adattandolo tecnicamente alle nuove capacità di PS5, mostrando qualche sprazzo di next gen ma rimanendo fortemente ancorato alla tradizione classica. Non c'è stata un'enorme differenza tra il primo e il secondo in termini di voti, ma il distacco ha comunque rivelato una forte preferenza generale nei confronti del titolo Ubisoft, a questo giro, anche per il fatto di voler premiare una produzione nuova e originale rispetto a un remake. Nella specifica classifica redazionale, a chiudere il podio troviamo Hyrule Warriors: L'Era della calamità, che a quanto pare è piaciuto parecchio da queste parti, cosa che l'ha portato a superare Yakuza: Like a Dragon.