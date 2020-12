Fall Guys incontra DOOM in una folle skin crossover

Fall Guys: Ultimate Knockout sta per ospitare l'arrivo di un nuovo crossover, questa volta ancora più folle del solito considerando che sembra trattarsi nientemeno che di DOOM, con una skin dedicata allo slayer che traspare in un nuovo tweet ufficiale.

Dall'immagine allegata al messaggio di Fall Guys vediamo solo una confusa silhouette, ma i contorni sembrano alquanto inconfondibili, nonostante le proporzioni siano opportunamente modificate per essere associate ai personaggi tipici del celebre gioco multiplayer.

Insomma, aspettiamo la conferma ufficiale ma praticamente tutti hanno interpretato il teaser in questo senso, con il "DOOM Guy", o slayer, in arrivo all'interno di Fall Guys nel prossimo periodo attraverso una bizzarra collaborazione. D'altra parte, la conferma definitiva arriva anche dall'account Twitter di DOOM, che ha retwittato il messaggio.

Per il resto, non ci sono ancora informazioni sulla tempistica di rilascio di questa strana skin al di là di un "presto", tra l'altro scritto con un "SOON" che potrebbe in effetti richiamare DOOM anche quello.

Nel frattempo, continua il successo di Fall Guys che finora ha venduto 11 milioni di copie su PC, con la possibilità che la Stagione 3 possa essere presentata ai Game Awards.