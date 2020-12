Fall Guys ha venduto 11 milioni di copie su PC, più di 1 milione al mese

Devolver Digital ha annunciato oggi che Fall Guys ha venduto oltre 11 milioni di copie solo considerando quelle vendute su PC. Questo divertente battle royale multiplayer sta vendendo ad un ritmo impressionante, ovvero più di 1 milione di copie al mese.

Sono passate, infatti, poche settimane da quando il blockbuster di Mediatonic ha superato i 10 milioni di copie mentre ad agosto erano "solo" 7 i milioni di giocatori PC.

Nel frattempo lo sviluppatore sta continuando a pubblicare nuovi contenuti o a coinvolgere nuove personalità in modo da mantenere alta l'attenzione intorno al suo progetto. Solo recentemente, per esempio, Fall Guys ha introdotto una nuova modalità a tempo limitato, mentre la stagione 3 potrebbe cominciare a breve, si pensa durante i The Game Awards.

Le varie collaborazioni del gioco, inoltre, hanno portato i vari Fall Guys a vestirsi come Geese, Godzilla e Sonic. E il team non sembra volersi fermare.

Voi ci state ancora giocando?