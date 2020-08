PS Plus: è Fall Guys il gioco più scaricato di sempre, intanto ha venduto 7 milioni di copie su Steam

Fall Guys è il gioco più scaricato di sempre tra quelli regalati dall'abbonamento PS Plus. Ad annunciarlo è stato l'account ufficiale PlayStation su Twitter, quindi il dato proviene da una fonte più che attendibile.

Il titolo di Mediatonic ha fatto un risultato clamoroso anche su Steam, dove ha già venduto 7 milioni di copie.

Viene da sorridere a pensare alle reazioni indignate, quasi schifate, di alcuni abbonati PS Plus quando sono stati annunciati i giochi PS Plus di agosto 2020. Mai come in questo caso vale la pena di ribadire il precetto che per giudicare bisogna prima provare.

Fall Guys è sicuramente il fenomeno dell'estate, con decine di milioni di giocatori tra le versioni PC e PS4, le uniche attualmente disponibili. Per chi non lo conoscesse il gioco è una specie di riduzione videoludica del programma televisivo giapponese Takeshi's Castle, uno degli antesignani del genere dei battle royale.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Fall Guys.

As of today, Fall Guys is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic ! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw

Congrats to our friends @Mediatonic as @FallGuysGame crosses 7 million units on Steam and is the most downloaded PS Plus game of all time!

An amazing accomplishment from a wonderful group of folks. pic.twitter.com/UoWEqxiUi4