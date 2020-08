Mafia: Definitive Edition, il provato

Anziché limitarsi a sostituire il motore grafico e gli asset, infatti, lo studio californiano ha adeguato i controlli, l'interfaccia e le meccaniche con quanto visto in Mafia 3, ma soprattutto è andato a rivedere e approfondire le situazioni, i dialoghi e la direzione generale per donare all'esperienza uno spessore narrativo e un'atmosfera del tutto inediti.

Storia

La storia di Mafia: Definitive Edition ripercorre in maniera fedele gli eventi del gioco originale, ambientato nella città fittizia di Lost Heaven negli anni '30, in pieno proibizionismo. Tutto comincia con una fase introduttiva in cui il protagonista, Thomas Angelo, incontra in un bar un poliziotto con cui vuole stringere un accordo: in cambio della protezione per lui e la sua famiglia, fornirà importanti informazioni sulle attività malavitose della famiglia Salieri, tra le cui fila ha militato per alcuni anni.

Non è chiaro in questa fase cosa abbia spinto Tommy a tradire i suoi vecchi compagni, fatto sta che l'uomo comincia a raccontare di come è entrato a far parte della famiglia ed è attraverso le sue parole che le missioni della campagna prendono vita, sotto forma di flashback: un espediente narrativo ancora efficace e affascinante, nonostante sia passato tutto questo tempo.

Tassista di professione, Thomas si ritrova improvvisamente coinvolto in un frenetico inseguimento quando carica in macchina Sam e Paulie, due uomini al servizio di di Don Ennio Salieri, in fuga dopo uno scontro a fuoco con i rivali della famiglia Morello. Le doti di pilota del protagonista gli permettono di portare in salvo i suoi passeggeri, che decidono di ricompensarlo molto generosamente.

La vista di tutto quel denaro fa scattare la scintilla nella mente di Tommy, ma è soprattutto un agguato ai suoi danni da parte degli uomini di Morello a spingerlo a entrare nella squadra di Salieri. Sulle prime il suo è un semplice desiderio di vendetta, ma la vita del mafioso si rivela ben presto piena di soddisfazioni... finché le cose non cominciano ad andare per il verso sbagliato.

Come accennato in precedenza, Mafia: Definitive Edition non si limita a riproporre le situazioni del gioco originale dopo averle abbellite esteticamente, bensì le modifica in maniera sostanziale, aggiungendo dettagli e sequenze in grado di arricchire la narrazione sotto diversi aspetti. Si tratta di un aspetto della produzione che abbiamo potuto apprezzare già nelle prime missioni della campagna, oggetto di questo provato.

Gli sviluppatori sono infatti riusciti a superare brillantemente i limiti e la legnosità delle scene viste nel 2002, aggiungendo una direzione di stampo cinematografico che valorizza i personaggi e aggiungendo a tutto questo uno straordinario rifacimento tecnico, che in particolare grazie alle sue luci e ai suoi riflessi si traduce in un colpo d'occhio non indifferente, in particolare durante le missioni in notturna.