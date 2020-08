Netflix, settembre 2020: nuovi film e serie TV in arrivo

Netflix sta per aggiornare il suo catalogo a settembre 2020 con una nuova mandata di contenuti, tra nuovi film e serie TV in arrivo, che promettono un altro mese di sicuro interesse per gli abbonati al servizio di streaming video.

A settembre 2020 sono previste dunque parecchie nuove introduzioni, tra le quali segnaliamo Enola Holmes tra i film originali delle produzioni Netflix e Le strade del Male, oltre a diverse nuove serie alla prima stagione come Il giovane Wallender, Away, The Duchess e altre.

Per quanto riguarda l'animazione, e in un certo senso anche i videogiochi, segnaliamo il prossimo arrivo della serie Dragon's Dogma per il 17 settembre, tratta dagli RPG di Capcom. Nel frattempo, ricordiamo anche le novità introdotte su Netflix ad agosto 2020.

Film originali