Nintendo Direct, disponibile a sorpresa la nuova puntata dedicata alle terze parti

Nintendo ha pubblicato a sorpresa un nuovo Nintendo Direct Mini (lo trovate in testa alla notizia) dedicato alle terze parti. Dura poco più di undici minuti e mostra alcuni dei giochi in arrivo nei prossimi mesi. In realtà alcuni come Captain Tsubasa usciranno a brevissimo, quindi non manca molto per poterci giocare.

Leggiamo senza indugi l'elenco dei giochi presentati con tutte le informazioni ufficiali fornite da Nintendo stessa: