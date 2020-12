Rocket League Stagione 2: data di uscita e trailer

Psyonix ha annunciato con un trailer la data di uscita e i contenuti della Stagione 2 di Rocket League. Si tratta del secondo grosso aggiornamento da quando il celebre mix tra un gioco di calcio e le macchine radiocomandate è diventato free-to-play. La stagione 2 sarà disponibile dal prossimo 9 dicembre su tutte le piattaforme.

La nuova stagione sarà incentrata sulla musica e introdurrà una nuova opzione di personalizzazione delle partite chiamata Inni che consentirà di modificare le musiche che si sentiranno quando si fa qualcosa di particolare durante la partita. Tra le nuove canzoni ce ne saranno alcune create da artisti di fame, ma ci sarà anche la possibilità di acquistare un nuovo Rocket Pass, una nuova arena e molto altro ancora.

Gli Inni consentiranno di riprodurre della musica personalizzata ogni volta che si segnerà un gol, si verrà premiati come MVP o si farà un salvataggio epico. Poi debutteranno nuove ricompense per i giocatori competitivi, nuove sfide a cadenza mensile, nuovi premi per i vincitori dei tornei.

Il Rocket Pass, invece, darà l'accesso ad un albero delle ricompense parallelo, con le versioni verniciate in edizione speciale di alcune skin esclusive o alcuni oggetti molto particolari.

Sapevate che la versione PS5 di Rocket League non va a 120fps perché non basta una semplice patch come su XSX per aumentare in quel modo il frame rate?