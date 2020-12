Xbox Game Pass in super offerta: 3 mesi per 1 dollaro

Xbox Game Pass è in super offerta: attualmente spendendo un dollaro vi portate a casa tre mesi di abbonamento. Si tratta ovviamente dell'abbonamento completo, quindi con l'accesso a tutti i giochi e a tutti i benefici. Nel prezzo sono compresi anche i titoli di EA Play, tanto per gradire. L'offerta è valida per Xbox e PC. Per quest'ultima piattaforma i giochi di Electronic Arts saranno disponibili a partire dal 15 dicembre 2020.

Insomma, con un dollaro avete risolto i problemi di approvvigionamento di videogiochi dei prossimi tre mesi, il che non è affatto male. Riportiamo anche i giochi che saranno aggiunti a dicembre: