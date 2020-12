Cyberpunk 2077 incontra World of Warcraft nel video World of Cyberpunk

Duren ha pubblicato su YouTube un Machinima Trailer che mescola Cyberpunk 2077 con World of Warcraft. Il video, intitolato World of Cyberpunk, ricostruisce il trailer di Cyberpunk 2077 dell'E3 2018 in pieno stile Warcraft. E il risultato è notevole.

Per avere il confronto. qui potete trovare il filmato originale di Cyberpunk 2077 dell'E3 2018.

Nel video, ambientato nella città Gnomica di Mechagon, mostra alcuni dei più celebri personaggi di Blizzard come Jastor Gallywix, Sylvanas e Garrosh, anche se sono pesantemente modificati e imbellettati per rispondere alle esigenze estetiche del gioco di ruolo di CD Projekt RED.

Il risultato è notevole, sia che lo si guardi con gli occhi del giocatore storico di WoW, sia che lo si analizzi come fan di Cyberpunk 2077. Due giochi che solo apparentemente hanno poco in comune. Si tratta di due esperienze che mettono il gioco di ruolo al loro centro. Inoltre, una volta che uscirà la modalità multiplayer di Cyberpunk 2077, i punti in comune potrebbero persino essere di più. Per CS Projekt RED, infatti, il multiplayer di Cyberpunk 2077 è come un intero gioco a parte, che sarà sviluppato nel tempo.

Cosa ve ne pare del video?