Super Bomberman R Online per Stadia gratis per tutti

Super Bomberman R Online per Stadia è ora gratis per tutti, quindi non più solo per gli abbonati Pro. Chiunque può accedere a Stadia, creare un account gratuito e giocarci. Si tratta del secondo gioco di Stadia che in questi giorni è stato reso gratuito (l'altro è Destiny 2). In questo caso si tratta di un'esclusiva. Evidentemente Google vuole provare ad attrarre nuovi utenti verso la sua piattaforma.

In realtà c'è anche un terzo gioco che sarà provabile gratuitamente nei prossimi giorni, più precisamente dal 3 al 9 dicembre: The Elder Scrolls Online, acquistabile a prezzo scontato fino al 10 dicembre.

Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di Super Bomberman R Online, dove abbiamo scritto:

In linea generale Super Bomberman R Online è un ottimo passatempo, cui si torna di tanto in tanto per fare qualche partita. Il sistema di gioco funziona molto bene e intelligentemente consente di giocare dei match veloci (le partite durano una decina di minuti anche se si arriva primi), senza appesantire il giocatore per ore. Manca sicuramente un po' di sostanza, dato che l'intera esperienza si esaurisce in un'unica modalità, ma è comunque un prodotto riuscito. Se avete una connessione in grado di reggere Stadia, ve lo consigliamo senza troppe riserve, anche perché non costa molto (volendo lo potete ottenere anche come parte dell'abbonamento a Stadia Pro).