Elden Ring sarebbe dovuto uscire nei primi mesi del 2021

Secondo taepo, un insider di ResetEra che afferma di avere delle fonti attendibili all'interno di From Software, l'attesissimo Elden Ring sarebbe dovuto uscire nel marzo del 2021. A causa della pandemia da COVID-19 e della conseguente riorganizzazione dei lavori, i piani di From Software sono stati scombinati. Da quel momento in poi il souls-like avrebbe accumulato diversi mesi di ritardo, una cosa che avrebbe costretto lo sviluppatore giapponese a rimodulare la comunicazione del gioco.

Secondo taepo non è vero che il gioco sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma un anno dopo, a marzo, similmente a quanto aveva fatto Sekiro: Shadows Die Twice nel 2019. Solo che il COVID-19 ha costretto From Software a riorganizzare i lavori da casa, una cosa che gli ha fatto perdere 2-3 mesi sulla tabella di marcia originale.

Questo, però, potrebbe voler dire che il gioco effettivamente potrebbe essere pronto per essere svelato. Dopo l'annuncio con un video dall'E3 2019, From Software ha nascosto Elden Ring e poco sappiamo di come stia procedendo il suo sviluppo. Le uniche informazioni che sono trapelate giungono dalle parole di Phil Spencer, che ha provato Enden Ring e lo trova il gioco più ambizioso di Hidetaka Miyazaki.

Se le informazioni di taepo fossero confermate, la data del 10 dicembre potrebbe essere quella giusta per un annuncio. Le ultime voci, infatti, vorrebbero che Elden Ring sia presente ai The Game Awards 2020. Contemporaneamente la catena Target ha messo Elden Ring in listino a giugno.