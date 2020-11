Elden Ring provato da Phil Spencer: è il gioco più ambizioso di Hidetaka Miyazaki

Phil Spencer ha provato a lungo Elden Ring e il suo è un giudizio entusiastico: lo ritiene il gioco più ambizioso che Hidetaka Miyazaki abbia mai diretto.

Annunciato all'E3 2019, Elden Ring non è poi stato mostrato in altre occasioni, tanto da destare la preoccupazione dei fan delle produzioni targate From Software. Tuttavia il progetto è ancora vivo e le parole di Spencer lo dimostrano.

"Ho visto un bel po' di Elden Ring e ho giocato un bel po'", ha detto il boss di Xbox ai microfoni di GameSpot. "Da persona che ha provato tutti i titoli di Miyazaki nell'ultima decade, posso dire che questo è chiaramente il suo progetto più ambizioso."

"Voglio dire, amo i suoi giochi, ma vedere alcune delle meccaniche di gameplay che sta mettendo insieme in questo caso e quell'ambientazione, realizzata in collaborazione con un altro autore (George R.R. Martin, NdR) per quanto riguarda la storia, be'... mi fa impazzire."

Elden Ring si pone come un'esperienza in grado di ampliare gli orizzonti di Hidetaka Miyazaki, secondo Spencer, che ha anche raccontato un buffo aneddoto relativo proprio all'occasione in cui ha provato il gioco: il director è uscito dalla stanza e lo ha lasciato da solo.

"Penso sia successo perché sono un giocatore pessimo, ma quando poi è tornato abbiamo avuto una conversazione su ciò che penso del suo lavoro."

"Si tratta di una persona così appassionata a quello che fa, e questa è solo una delle cose che amo del lavorare insieme a lui ad alcuni dei giochi che vedremo approdare anche sulla nostra piattaforma."