Pokémon GO e Pokémon Home, collegamento disponibile: Melmetal Gigamax in regalo

Pokémon GO e Pokémon Home sono finalmente disponibili per il collegamento, e con il primo trasferimento è possibile ricevere gratuitamente un Melmetal Gigamax.

Nintendo aveva promesso che sarebbe stato possibile collegare Pokémon GO a Pokémon Home entro la fine dell'anno, e a quanto pare ha mantenuto l'impegno, dando agli Allenatori l'opportunità di trasferire Pokémon dal gioco all'app.

Questa funzione verrà gradualmente resa disponibile per tutti gli Allenatori in base al loro livello Allenatore. Tieni d'occhio Pokémon GO per avere l'opportunità di trasferire i tuoi Pokémon in Pokémon HOME.

Per trasferire i Pokémon in Pokémon HOME, gli Allenatori utilizzeranno una nuova funzione di Pokémon GO, il trasferitore GO. Ciascun trasferimento di Pokémon comporta l'utilizzo di energia del trasferitore GO.

Quest'energia viene ripristinata con il tempo, ma può essere ricaricata anche utilizzando delle Pokémonete. La quantità di energia utilizzata dal trasferitore GO varia a seconda del Pokémon da trasferire.

Per festeggiare questa nuova funzione, gli Allenatori che trasferiranno dei Pokémon da Pokémon GO a Pokémon HOME riceveranno il Pokémon misterioso Melmetal. Si tratta di un Melmetal speciale che può gigamaxizzarsi nelle lotte di Pokémon Spada e Pokémon Scudo che prevedono tale possibilità.

Questo Pokémon può essere ricevuto come Dono Segreto nella versione per dispositivi mobili di Pokémon HOME. Gli Allenatori possono utilizzare la versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch per trasferire questo Pokémon in Pokémon Spada e Pokémon Scudo e aggiungerlo alla loro squadra.

È la prima volta che Melmetal Gigamax viene reso disponibile agli Allenatori, perciò non perdere quest'occasione di fare squadra con il Pokémon misterioso di tipo Acciaio!

Dopo aver trasferito dei Pokémon da Pokémon GO a Pokémon HOME, potrai aprire il pacco sorpresa in Pokémon GO e far sì che il Pokémon misterioso Meltan appaia sulla mappa per un periodo di tempo limitato. Gli Allenatori possono far evolvere Meltan in Melmetal utilizzando 400 Caramelle Meltan.