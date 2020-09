Pokémon GO si connetterà a Pokémon Home entro la fine del 2020

Pokémon GO potrà finalmente connettersi a Pokémon Home entro la fine del 2020, ponendo dunque fine a una strana limitazione che caratterizzava il gioco mobile della serie finora, anche se non c'è ancora una data precisa per l'introduzione del servizio.

Pokémon Home è un servizio basato su cloud per Nintendo Switch e dispositivi mobili compatibili, pensato come un luogo in cui tutti i Pokémon possono riunirsi. In sostanza, è un sistema che consente lo stoccaggio di creature e lo scambio anche da un gioco all'altro, purché questi si interfaccino con Pokémon Home.

Aggiungendo il supporto a Pokémon GO, questo consente di scambiare i Pokémon raccolti nel gioco mobile con quelli di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch e viceversa, ampliando dunque il Pokédex in maniera estremamente semplice per gli utenti abbonati al servizio in questione.

L'aggiunta del supporto per Pokémon Home in Pokémon GO è stata annunciata oggi da Tsunekazu Ishihara, presidente e CEO di The Pokémon Company, nel corso della conferenza che ha anche presentato diverse novità riguardanti Le terre innevate della corona, la prossima espansione maggiore per i giochi su Nintendo Switch, di cui possiamo vedere anche trailer e video del Direct completo.

Pokémon Home non consente peraltro solo lo scambio di creature: ogni volta che una di queste viene inviata al servizio, si ottiene una Mystery Box in Pokémon GO, che consente di far comparire Meltan sulla mappa e contemporaneamente un mystery gift in Pokémon Home che contiene uno speciale Melmetal che può diventare Gigamax in Pokémon Spada e Scudo.