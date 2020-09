Pokémon Spada e Scudo: Le terre innevate della corona, trailer e video del Direct

Si è appena concluso il nuovo Direct che Nintendo e The Pokémon Company hanno dedicato a Le terre innevate della corona, il nuovo DLC del Pass di Espansione di Pokémon Spada e Scudo. Di seguito vi pubblichiamo nuovamente il video della presentazione, ma anche il nuovo trailer che mostra tutte le novità di questo nuovo contenuto scaricabile.

Durante la presentazione di oggi The Pokémon Company ha reso noto la data di uscita e tutte le novità di Pokémon Spada e Scudo: Le terre innevate della corona. Questa espansione arriverà anche in formato fisico, ovviamente coi giochi di base, il 6 dicembre 2020. In esclusiva su Nintendo Switch.

Tra le novità troviamo la possibilità di catturare tutti i pokémon leggendari, oltre che di affrontare i più forti e amati allenatori di Galar.

Per rendere ancora più suggestivo il nuovo DLC, le due compagnie hanno pubblicato un trailer (in testa alla news) con tutte le novità. Troverete la presentazione completa sottotitolata in italiano, invece, nel video qui sotto. C'è anche una piacevole canzone a tema.

Cosa ne pensate? Lo comprerete?