Pokémon Spada e Scudo: Le terre innevate della corona, data di uscita e novità

Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato la data di uscita de Le terre innevate della corona, la seconda espansione contenuta nel Pass di Espansione di Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch. Questa espansione sarà disponibile a partire dal 23 ottobre 2020. Ecco tutte le novità che saranno introdotte con questo DLC.

La nuova espansione consentirà di catturare tutti i Pokémon Leggendari mai usciti attraverso una serie di raid dynamax. Alcuni di questi pokémon, però, saranno esclusivi in base alla versione del gioco posseduta.

Un'altra novità è che si potrà formare una squadra con tre allenatori per esplorare le zone selvagge, così da essere immediatamente pronti per affrontare i raid più impegnativi. Nella Landa Corona, inoltre, si potranno recuperare i Cerotti abilità. Sono difficili da ottenere, ma se ne utilizziamo uno su un Pokémon, la sua abilità verrà sostituita dall'abilità speciale della sua specie (se esistente). Con un Cerotto abilità e una porzione di Zuppamax ottenibile sull'Isola dell'Armatura, si potrà scoprire l'abilità speciale del primo compagno d'avventura che abbiamo scelto all'inizio di Pokémon Spada o Pokémon Scudo e fargli anche acquisire la capacità di Gigamaxizzarsi.

Durante Le terre innevate della corona potremo partecipare al Torneo delle star di Galar, una formidabile competizione due contro due che ci metterà di fronte i più forti allenatori della regione.

La seconda parte del pass di espansione arriverà il 23 ottobre 2020, mentre il 6 dicembre arriverà una versione pacchettizzata di Pokémon Spada e Scudo che includerà entrambe le espansioni del gioco. Inoltre si potrà cominciare a ricevere pokemon anche da Pokémon Go attraverso Pokémon Home. Coloro che lo faranno potranno ottenere un Gigantamax Melmetal.

Diverse versioni di Pikachu saranno messe a disposizione attraverso Pokémon Spada e Scudo. La prima sarà messa a disposizione come Regalo Misterioso utilizzando il codice P1KACHUGET.

Nel gioco debutterà anche la versione di Galar di Slowking, un pokémon veleno/psico, che potete vedere qui sotto. Cosa ne pensate di queste novità?



