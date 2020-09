Xbox Game Pass: EA Play arriva a novembre insieme a Xbox Series X

Xbox Game Pass Ultimatericeverà l'aggiunta di EA Play il 10 novembre 2020, c'è finalmente una data di uscita precisa per questo importante aggiornamento all'offerta del servizio su abbonamento Microsoft per Xbox e PC, che ricordiamo avverrà senza alcun aumento di prezzo.

In un post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha reso noto che EA Play, con tutti i vantaggi specifici dell'abbonamento finora legato esclusivamente a Electronic Arts, sarà dunque disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 10 novembre ma senza incremento di prezzo per l'abbonamento, che resta dunque di 12,99 euro al mese.

A quanto pare, EA Play sarà disponibile anche su PC con Windows 10ma più tardi, a partire da dicembre, oltre che su Xbox One e ovviamente in arrivo su Xbox Series X e Series S per chi possiede la sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate a novembre. L'arrivo di EA Play compreso gratuitamente nell'Xbox Game Pass era stato già annunciato solo qualche settimana fa e arriverà giusto in tempo per la data di uscita di Xbox Series X e Series S, fissata anche quella per il 10 novembre 2020 per quanto riguarda entrambe le console next gen di Microsoft.

Per chi non lo conoscesse, EA Play è un abbonamento che ha caratteristiche simili a Xbox Game Pass ma tutto incentrato sui titoli EA, che consente di accedere a bonus e sconti esclusivi ma soprattutto a un catalogo di giochi accessibili liberamente dagli abbonati, tra i quali troviamo Need for Speed Heat, FIFA 20, Anthem, Battlefield V e tanti altri, in generale tutti quelli del catalogo EA che dopo un po' di mesi passano all'interno del Vault del servizio, che dal 10 novembre sarà dunque accessibile anche agli abbonati a Xbox Game Pass.