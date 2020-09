Xbox Series X e S: Seagate presenta la scheda di espansione ufficiale e il suo prezzo impressionante

Xbox Series X e Series S potranno espandere lo spazio di archiviazione interno dell'SSD della console attraverso una scheda di espansione ufficiale prodotta da Seagate appositamente sotto licenza Microsoft, caratterizzata da alte prestazioni ma anche da un prezzo impressionante, pari a 259,99 euro.

La "scheda di espansione di memorizzazione", come viene definitiva da Seagate nel comunicato stampa ufficiale, consente di ampliare lo spazio di archiviazione interno dell'SSD con 1 TB ulteriore da sfruttare direttamente, inserendo la scheda nell'apposito slot posto nella parte posteriore di Xbox Series X e Series S.

Questo è, in sostanza, l'unico sistema consentito attualmente per espandere lo spazio di archiviazione di Xbox Series X e Series S per quanto riguarda l'installazione dei giochi next gen, poiché è l'unico modo che consente di sfruttare pienamente l'Xbox Velocity Architecture, ma questo non esclude l'uso anche di hard disk esterni via USB, come abbiamo visto.

Gli hard disk standard con connessione USB possono comunque essere utilizzati su Xbox Series X e Series S ma solo per far funzionare i giochi Xbox One, Xbox 360 e della prima Xbox in retrocompatibilità, oppure per depositare i giochi Xbox Series X e Series S disinstallati, per poterli poi trasferire velocemente sull'SSD interno invece di riscaricarli di nuovo.

La scheda di memoria d'espansione Seagate funziona invece come una vera e propria espansione dell'SSD interno di Xbox Series X e Series S, progettata in collaborazione con Microsoft per sfruttare l'Xbox Velocity Architecture senza alcun rallentamento o compromesso. Tuttavia, considerando che si tratta di tecnologia proprietaria e caratterizzata da un'architettura piuttosto complessa, il suo prezzo è anche notevole come abbiamo visto, pari a 259,99 euro ovvero quasi quanto Xbox Series S stessa.

La scheda di espansione di memorizzazione Seagate per Xbox Series X|S include una garanzia limitata di tre anni e sarà disponibile dal prossimo trimestre al prezzo di 259,99 €.

"Seagate è entusiasta di ricoprire un ruolo chiave nel campo dei sistemi da gioco di prossima generazione. Grazie a un nuovo standard di prestazioni, i giochi saranno più dinamici, visivamente sbalorditivi e coinvolgenti che mai", afferma Jeff Fochtman, Senior Vice President di Seagate. "La tecnologia della scheda di espansione di memorizzazione per Xbox Series X|S Seagate mette a disposizione ulteriore spazio di memorizzazione per i giochi alla massima velocità, replicando l'esperienza della memoria SSD interna della console. Siamo orgogliosi di unire le nostre forze a quelle di Xbox e non vediamo l'ora di aiutare i giocatori a vivere esperienze di gioco altamente realistiche."