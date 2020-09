Xbox Series X: il primo SSD esterno sembra costare quasi quanto Xbox Series S

Spuntato online il prezzo del primo SSD esterno ufficiale per Xbox Series X e S, che appare decisamente elevato: 219,99 dollari, quasi quanto una Series S (che costerà 299 dollari). Si tratta di un Xbox Seagate da 1TB.

Diciamo che il prezzo è in linea con quelli di mercato per gli SSD, quindi non stupisce più di tanto. Nondimeno solleva un problema non da poco: in quanti saranno disposti a spendere cifre simili per espandere lo spazio d'immagazzinamento delle console di nuova generazione? Pare che le nuove Xbox adotteranno dei sistemi molto sofisticati per ridurre le dimensioni dell'installazione dei giochi. Nonostante ciò il problema prima o poi si presenterà, anche perché già nella generazione attuale ci sono titoli che superano ampiamente i 100GB occupati (vedere gli ultimi Call of Duty).

Speriamo che il mercato offra prima o poi delle alternative più economiche per non far svenare gli installatori di giochi compulsivi. Intanto che aspettiamo di saperlo vi ricordiamo che Xbox Series S, e probabilmente anche Series X, sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2020. Non manca molto per la next-gen.