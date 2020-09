Hyrule Warriors: Definitive Edition: vendite cresciute del 1.500% su Amazon

Dopo l'annuncio a sorpresa di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità per Nintendo Switch, le vendite di Hyrule Warriors: Definitive Edition sono cresciute del 1.500% su Amazon. Più precisamente del 1.543%.

Sembra che molti abbiano conosciuto la serie Hyrule Warriors proprio grazie all'annuncio di ieri e abbiano quindi deciso di colmare le loro lacune acquistando il primo capitolo, che ricordiamo essere un port da Wii U.

Purtroppo non abbiamo dati sulle vendite digitali, ma immaginiamo che abbiano fatto registrare una crescita proporzionale a quella delle copie fisiche. Insomma, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità ha già prodotto un effetto benefico per le casse di Koei Tecmo e per quelle di Nintendo.

Se volete più informazioni su Hyrule Warriors: Definitive Edition, leggete la nostra recensione in cui abbiamo scritto:

Hyrule Warriors Definitive Edition è un titolo straordinariamente ricco di contenuti, in grado di intrattenere i giocatori più tenaci per centinaia di ore. Il pacchetto contiene tutto ma proprio tutto quello che Omega Force ha aggiunto all'edizione originale nel corso degli anni, nonché varie modifiche, a livello tecnico e di gameplay, che migliorano l'esperienza in generale, avvicinandola al più recente Fire Emblem Warriors quantomeno nello spirito. Si tratta pur sempre di un musou, sia chiaro: chi disprezza il genere difficilmente cambierà idea, ma è raro imbattersi in una riedizione tanto completa e curata che non possiamo fare a meno di consigliare a chi ama The Legend of Zelda e cerca un titolo d'azione con cui intrattenersi a lungo.