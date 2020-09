Xbox Series S ha una data di uscita ufficiale, svelata dal trailer

Xbox Series S ha anche una data di uscita ufficiale, ed è il 10 novembre 2020, svelata proprio dal trailer di presentazione pubblicato da Microsoft in queste ore, che a quanto pare ha aggiunto questa fondamentale informazione oltre a quanto era emerso in precedenza.

Del tutto simile al video leaked pubblicato in precedenza, dal quale sono emersi i vari dettagli come i 1440p a 120fps e raytracing che dovrebbero essere offerti comunque dalla next gen economica da parte di Microsoft, il trailer di presentazione ufficiale presenta un piccolo dettaglio differente non da poco alla fine, ovvero la data di uscita.

Xbox Series S sarà dunque disponibile dal 10 novembre 2020, in attesa di conferma sul fatto che si tratti di un lancio worldwide ma a questo punto sembra che sia così, vista la comunicazione adottata da Microsoft in questo caso e quanto riferito anche in precedenza.

Siamo ancora in attesa di conoscere nel dettaglio l'hardware che compone Xbox Series S, che sarà ovviamente meno complesso e performante di quello della sorella maggiore Xbox Series X, ma intanto sappiamo che il prezzo è fissato a 299 euro e che le capacità grafiche sembrano in linea con la next gen, solo senza lettore ottico e con qualche limitazione in termini di risoluzione, spazio su hard disk (SSD da 512 GB) e probabilmente ricchezza grafica generale.

Il fatto che l'uscita di Xbox Series S sia fissata per il 10 novembre indica, molto probabilmente, che anche Xbox Series X sia prevista per il medesimo periodo, forse proprio per lo stesso giorno, ma su questo attendiamo conferme da parte di Microsoft. A logica, questo annuncio potrebbe riguardare l'intera linea next gen della compagnia ma restiamo comunque in attesa di comunicazioni specifiche riguardanti anche Xbox Series X.

Nel frattempo, che ne pensate della soluzione economica offerta da Microsoft, è una buona proposta?