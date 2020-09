Xbox Series S è ufficiale: next gen a prezzo basso da Microsoft, è una buona proposta?

All'improvviso, spinta da un repentino e alquanto esplicito leak che ha invaso l'internet, Microsoft ha deciso di annunciare ufficialmente il prezzo di Xbox Series S, che alla fine si è svelata completamente come la prima console next gen di cui a questo punto sappiamo praticamente tutto, a parte la data di uscita. Confermando le numerosissime voci che hanno preceduto questo annuncio ufficiale, si tratta di una console dal prezzo contenuto ma caratterizzata comunque da hardware propriamente next gen, rappresentando così una soluzione a basso costo per entrare nella nuova generazione. Ricapitolando: Xbox Series S costa 299 euro ed è in grado di offrire grafica con risoluzione 1440p a 120fps e raytracing applicato, anche se immaginiamo con ulteriori restrizioni rispetto alla sorella maggiore Xbox Series X e probabilmente a PS5.





L'offerta è effettivamente allettante e si piazza in un ottimo punto con un prezzo del genere: come riferito anche da una fonte alquanto inattesa come David Jaffe, creatore di God of War, nella situazione economica attuale l'attenzione al prezzo ha un'importanza capitale, considerando anche come il tutto si sia ulteriormente complicato nell'anno del covid-19. La possibilità di accedere a una console next gen a 299 euro, ovvero lo stesso prezzo, se non più basso, a cui vengono vendute le console di attuale generazione, potrebbe essere davvero un'ottima mossa, considerando anche che buona parte dell'hardware di Xbox Series S è comunque next gen a tutti gli effetti, a fronte di una GPU con caratteristiche ribassare, l'assenza del lettore ottico e un hard disk SSD di dimensione più piccola rispetto a Xbox Series X. Dal punto di vista del prezzo, dunque, Microsoft sembra aver fatto le cose per bene, ancora più se si pensa alla possibilità di acquistare tramite All Access.





Può sembrare una cosa da poco ma l'acquisto attraverso All Access introduce una soluzione interessante, inedita sul fronte dei videogiochi ma a cui il pubblico è ormai già abituato a partire soprattutto dal mondo degli smartphone: 25 dollari al mese per Xbox Series S e 35 dollari al mese per Xbox Series X, comprensivi anche di Xbox Game Pass Ultimate, sono un biglietto d'accesso alquanto economico per una console completamente nuova e centinaia di giochi. C'è solo da sperare che questo sistema venga introdotto anche in Italia, dopo il periodo di sperimentazione in USA e pochi altri paesi. Dunque l'obiettivo fondamentale che è alla base del concept di Xbox Series S, ovvero il prezzo e l'accessibilità in termini economici, è sicuramente centrato. Un altro elemento davvero impressionante, ma questo ha un'importanza sicuramente secondaria, sono le sue dimensioni: si tratta di una console estremamente piccola e compatta, essendo più piccola del 60% rispetto a Xbox Series X, che a sua volta è già una console relativamente piccola rispetto all'hardware che contiene. Questo rappresenta anche un traguardo notevole in termini di design, in attesa di capire anche il livello di silenziosità che tuttavia, visti i precedenti in casa Microsoft, dovrebbe essere essere ottimale.

L'elemento critico di Xbox Series S è ovviamente la minore potenza dell'hardware rispetto a Xbox Series X e PS5, ma questo fa parte del concetto stesso alla base del progetto. In linea di massima, si tratta di una console meno portata all'enthusiast, che probabilmente non ha intenzione di accettare compromessi sulle prestazioni hardware, seppure per pagare un (bel) po' meno, dunque ha un suo target specifico. Tuttavia, si potrebbe adattare bene anche a coloro che hanno magari un'altra console (tipo PS5), non avrebbero considerato l'acquisto di una Xbox ma visto il prezzo favorevole potrebbero prendere in considerazione di affiancarle una Xbox Series S, dunque ci sono diversi scenari in cui una console del genere può risultare una soluzione ottimale.





Il dubbio diffuso tuttavia è: considerando la differenza sulla potenza dell'hardware, è possibile che Xbox Series S limiti la libera espressione della next gen? 4 TeraFLOPS, se questa venisse confermata come potenza effettiva della GPU, sono effettivamente pochi rispetto ai 10 di PS5 e ai 12 di Xbox Series X, ma ci sono delle considerazioni da fare. Come Mark Cerny ha prontamente riferito all'epoca della prima presentazione di PS5 svelando il potenziale della sua GPU, il confronto tra TeraFLOPS ha ormai importanza relativa, anche se in questo caso la differenza è notevole. Di fatto, se dovesse trattarsi di un SoC appartenente alla stessa generazione (ufficialmente non sappiamo ancora nulla di cosa ci sia all'interno della console), contenente la medesima CPU della versione più potente e di una GPU dotata della stessa architettura ma con struttura più semplice, con una quantità minore di CU, non dovrebbe rappresentare alcun freno allo sfruttamento pieno degli altri hardware, perché davvero si tratterebbe solo di sfruttare la scalabilità del software in ambito di risoluzione, performance e ricchezza grafica (effetti, qualità delle texture e altro). Tuttavia, attendiamo di avere ulteriori informazioni più precise da parte di Microsoft sull'interno di Xbox Series S.