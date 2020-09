Everwild: il trailer Eternals commentato dagli sviluppatori

Rare ha pubblicato una nuova versione del trailer Eternals di Everwild, commentata da due membri del team di sviluppo: l'Executive Producer Louise e l'Art Director Ryan. Nel filmato è visibile anche della nuova arte concettuale, che consente di farsi un'idea di cosa ci aspetterà nel gioco a livello di atmosfere. Più difficile parlare di gameplay e contenuti, di cui non viene svelato praticamente nulla.

Everwild è la nuova fatica di Rare dopo la hit Sea of Thieves. Nonostante se ne sappia poco è già attesissimo da tutti i fan di Xbox per via delle sue atmosfere magiche. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Everwild, dove Giorgio Melani ha scritto:

Everwild si conferma uno dei giochi più interessanti attualmente in sviluppo negli Xbox Game Studios, anche se il mistero, per quanto riguarda la sua forma videogioco, rimane molto fitto. È semplicemente bellissimo da vedere, forse il titolo esteticamente più valido fra tutti quelli visti all'Xbox Game Showcase, ma rimane da valutare praticamente tutto il resto. Essendoci Rare al lavoro, possiamo aspettarci qualcosa che esca dagli schemi standard dei videogiochi, viste le capacità creative e innovative del team britannico e questo non fa che aumentare l'interesse per questo gioco. Speriamo solo di non dover aspettare troppo prima di poterlo provare con mano. Esteticamente meraviglioso L'originalità sembra esserne un tratto distintivo Bella atmosfera e interessanti i concetti che sembrano trasparire dai trailer Il gameplay è ancora un mistero Sarà convincente subito al lancio o dovremo aspettare gli ampliamenti successivi?