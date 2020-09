Xbox Series S e Xbox One X: sono diverse o sono la stessa cosa?

E da qui si origina il dibattito che è al centro di questo video: Xbox Series S è davvero una console next-gen? È davvero la versione economica di Xbox Series X? La tecnologia al suo interno è la stessa identica della sorella maggiore ma semplicemente ridotta in quantità, frequenze e potenza? Oppure siamo davanti a un furbissimo rebranding di quel mostro di potenza che fu Xbox One X ?

L'ufficializzazione di Xbox Series S ha, dal mio punto di vista, sollevato ancora più interrogativi invece che risolverli. È vero ed è chiaro che dobbiamo ancora aspettare la narrazione ufficiale e istituzionale di Microsoft visto che parliamo ancora di leak, rumor e reveal che non sono passati dai canali del gigante di Redmond, o comunque non completamente. Ma tra trailer, foto e specifiche, è chiaro che Xbox Series S non solo esiste, ma ha delle caratteristiche ormai pubbliche e particolarmente dettagliate.

Ecco a voler essere cattivi, immagino che Microsoft abbia stoppato solo formalmente la produzione di Xbox One X per cambiare lo chassis, modificare leggermente l'interno della console e poi rilanciarla sul mercato come una versione lowcost della next-gen. Cambia il nome, il posizionamento, ma non la componentistica interna, se non di poco.

Cosa significa rebranding? Semplicemente è un cambio di nome spesso legato a un cambio di packaging e quindi a un riposizionamento di mercato che, specie nell'elettronica di consumo alcune aziende sono solite fare. In ambito PC capita spesso, ad esempio, che le fasce più basse delle schede video vengano riutilizzate al momento del lancio della generazione successiva, cambiando semplicemente il loro nome così che siano in linea con la nuova nomenclatura.

E ora spazio alla cospirazione: Xbox Series S, altro non è che il rebranding di Xbox One X!

Series S sarà inoltre una console all-digital, senza lettore disco e costerà 299€. Non sappiamo ancora quanto costerà Series X, (499-599€?) E non sappiamo neanche le date di uscita di questa next-gen ma voci sempre più insistenti assicurano l'arrivo sul mercato per il 10 novembre. Una data in cui credo moltissimo anche io.

Sappiamo inoltre che Series S avrà il ray tracing con DirectX e il supporto al Variable Rate Shading e al Variable Refresh Rate con l'obiettivo di raggiungere performance da next-gen. Tutto questo occupando il 60% in meno dello spazio occupato da Xbox Series X, con un form factor che ricorda Xbox One e si distanzia con forza da Series X a partire dalla colorazione bianca con l'unica eccezione della grande griglia di aerazione circolare su un fianco.

Series S è pensata per far girare i giochi a una risoluzione massima di 1440p con un framerate di punta di 120 Frame al secondo. Series X invece, lo sappiamo bene, punta ai 4k possibilmente con un picco di 120 FPS.

Xbox Series S è Xbox One X

Perché Xbox Series S dovrebbe essere Xbox One X? Per tre semplici motivi.

Punto primo: innanzitutto nel trailer si parla sempre di next-gen performance, performance da next-gen. Come a dire che le performance sono quelle della next-gen, ma questa non è vera next-gen. Perché non parlare esplicitamente di versione economica di Xbox Series X o di entry-level della next-gen? O uscirsene con un claim del tipo: è come Xbox Series X ma più economica!

Numero 2: nel trailer e nella comunicazione non si parla mai, in alcun modo, delle specifiche precise del SoC: non si cita la CPU, la scheda video, le frequenze, neanche la RAM. Insomma la stessa società che al momento del reveal di Xbox Series X ha dato la console in mano a YouTuber e testate per far vedere nel dettaglio cosa c'era dentro il pezzo di plastica e ha dichiarato con estrema precisione ogni singolo valore delle caratteristiche, in questo caso ha preferito sorvolare in blocco sulle specifiche interne.

Numero 3: sempre nel trailer si parla di DirectX raytracing: non viene citato un ray tracing hardware come fatto con Series X, ma si parla di un raytracing tramite le DirectX, quasi a sottintendere che si tratti di una sorta di emulazione o gestione via software. Onestamente non trovo impossibile che le caratteristiche di Xbox One X, i suoi 6 TeraFlops, se limitati ai soli 1440p, possano far girare un ray tracing rudimentale gestito solo tramite software, con una manciata di aggiornamenti, sempre software, sul fronte della gestione variabile degli shader e della frequenza di aggiornamento dello schermo.