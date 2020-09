The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: data di uscita ancora lontana, stando ad Aonuma

La data d'uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è ancora lontana e ci vorrà un bel po' prima di sapere qualcosa di nuovo del gioco. L'ammissione è arrivata da Eiji Aonuma nel video di presentazione dell'appena annunciato Hyrule Warriors: L'Era della Calamità per Nintendo Switch.

Aonuma ha esordito ricordando che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è stato presentato nel 2019 e che allora l'obiettivo era quello di far sapere ai fan, che stavano ancora giocando a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'inizio dei lavori sul seguito. A quanto sembra il team di sviluppo sta lavorando duramente per ampliare il mondo di gioco e realizzare un titolo ancora più incredibile, ma c'è da aspettare, perché non è ancora pronto a fornire aggiornamenti sullo stato dei lavori.

Probabilmente la precisazione di Aonuma è arrivata per smentire le voci che volevano The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 verso le fasi finali dello sviluppo. Che aggiungere? Prendetevi pure tutto il tempo che volete, se l'obiettivo è superare il livello di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.