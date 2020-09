Xbox Series S, un video presenta le caratteristiche: 1440p a 120FPS e raytracing

Su YouTube è comparso un breve trailer nel quale vengono presentate le caratteristiche tecniche di Xbox Series S. La piccola di casa è, come si diceva da tempo, una versione completamente digitale e meno performante di una Xbox Series X. Nonostante questo è più potente del previsto, dato che è pensata per far girare i giochi a 1440p fino a 120FPS. Il tutto con DirectX raytracing, Variable Rate Shading e Variable Refresh Rate, esattamente come la sorella maggiore.

Altre caratteristiche comprendono un SSD NVME custom da 512GB potenziato dalla tecnologia Xbox Velocity e l'Ultra-low latency del controller. Inoltre la console garantisce lo streaming in 4K dei contenuti multimediali e l'upscale a 4K dei giochi. Il tutto occupando il 60% dello spazio di Xbox Series X e al costo di soli 299 euro.

Nel video si possono vedere al meglio i dettagli costruttivi della console, le linee pulite e la scelta di fare la griglia della ventola nera e rialzata. La dissipazione non si limita al lato, ma anche la parte superiore della console (che sembra pensata per la posizione verticale) è completamente occupata da fori di aerazione. Si tratta di soluzioni "estreme" per una macchina così piccola, che, a questo punto, immaginiamo essere molto silenziosa a fresca.

Nel video, che sembra rubato a Microsoft, si dice che l'ex Xbox Lockhart è "meglio con Xbox Game Pass," confermando che è pensata anche per coloro che vogliono giocare principalmente con xCloud.

Cosa ne pensate di questa Xbox Series S?