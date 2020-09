Ninja Gaiden Trilogy per PS4 e Nintendo Switch compare nel listino di un retailer

Ninja Gaiden Trilogy potrebbe approdare a breve su PS4 e Nintendo Switch: la raccolta è comparsa nel listino di un retailer di Hong Kong, prima di essere rimossa.

Qualche tempo fa si parlava di un ritorno di Ninja Gaiden come esclusiva per Xbox Series X, ma questa collection andrebbe nella direzione opposta, sebbene una versione Xbox One probabilmente sia prevista ma non per il mercato asiatico.

Stando alla descrizione del prodotto, Ninja Gaiden Trilogy include in un'unica soluzione i tre episodi della serie targata Team Ninja, ovverosia Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge.

Si tratta in tutti i casi di action game impegnativi e spettacolari, in cui vestiamo i panni del ninja Ryu Hayabusa, impegnato a proteggere il mondo da nuove, terribili minacce utilizzando le proprie abilità e un vasto arsenale.

Ci sarebbero anche prezzo e periodo di uscita della raccolta, rispettivamente 39,99 dollari e marzo 2021. A questo punto attendiamo un annuncio ufficiale da parte di Koei Tecmo.