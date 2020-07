Ninja Gaiden tornerà su Xbox Series X come esclusiva?

Ninja Gaiden è protagonista di voci di corridoio incontrollate che si stanno diffondendo in queste ore su internet, che parlano di un ritorno della serie del Team Ninja su Xbox Series X come esclusiva Xbox, cosa che potrebbe anche significare una possibile presentazione durante l'Xbox Game Showcase.

Alcuni presunti leaker hanno iniziato a lasciare in giro indizi di questo tipo, come il tweet riportato sotto da parte di Alcolikaust che è una fonte piuttosto nota per aver diffuso per la prima volta le immagini e caratteristiche del devkit di PS5 e forse anche della data del Nintendo Direct Mini di ieri.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale o verificabile, al momento, ma questo è stato aggiunto anche il retweet da parte di Logan Meyer, che secondo alcuni è un altro leaker piuttosto convincente e a cui nella discussione su Reddit che riporta questa voce di corridoio è stato collegato anche un video di XboxEra nel quale i conduttori del podcast parlano del ritorno di un gioco "che non è morto", a quanto pare.

Sono tutti collegamenti vaghi e difficilmente riconducibili a prove di qualche tipo, ma l'idea di un possibile ritorno di Ninja Gaiden è indubbiamente affascinante. D'altra parte, Phil Spencer ha riferito proprio nei giorni scorsi di voler ricostruire la fiducia degli sviluppatori giapponesi e sembra abbia lavorato in questo senso, considerando che giochi nipponici sono previsti per la presentazione Xbox Game Showcase del 23 luglio, dunque non resta che attendere per scoprire la verità.