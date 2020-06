13 Sentinels: Aegis Rim: data d'uscita ufficiale occidentale svelata

13 Sentinels: Aegis Rim per PS4 ha una data d'uscita ufficiale per l'occidente: l'8 settembre 2020. Quindi anche dalle nostre parti potremo giocare con l'affascinante titolo di Vanillaware, una delle software house più amate dagli sviluppatori giapponesi, tipo Yoko Taro, che considererebbe una tragedia la sua chiusura.

L'annuncio è arrivato durante il Summer of Gaming 2020 di IGN, dove è stata svelata anche l'edizione di lancio, che conterrà un artbook (fino a esaurimento scorte). Chi prenoterà 13 Sentinels: Aegis Rim in digitale riceverà una copia digitale dello stesso.

A causa della pandemia di COVID-19, Atlus non ha potuto far doppiare il gioco per tempo, quindi le voci saranno quelle originali giapponesi. Questo almeno al lancio, perché in una fase successiva sarà rilasciata una patch che introdurrà il doppiaggio in inglese. I sottotitoli saranno invece sin da subito in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

Per l'occasione Atlus ha pubblicato anche un trailer della versione occidentale, che potete vedere qui di seguito: