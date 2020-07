Destroy All Humans! il trailer di Lost Mission mostra una missione inedita

Il teaser trailer di Lost Mission mostra una missione inedita di Destroy All Humans! recuperata e completata per questo remake. I giocatori incontreranno questo materiale perduto proprio nel bel mezzo della campagna di gioco.

Lo sviluppatore Black Forest Games ha notevolmente migliorato la grafica del gioco originale del 2005 sfruttando la potenza dell'Unreal Engine 4. Oltre alla grafica, anche i controlli sono stati modernizzati e sono stati aggiunti alcuni nuovi contenuti come sfide speciali dopo il completamento di una missione della campagna.

Oltre a queste novità c'è anche una Lost Mission. Il team di sviluppo ha scoperto - nascosta nel profondo degli archivi di Pandemic Studios - una missione inedita nel mezzo della campagna. Questa missione è stata restaurata e completata e farà parte di Destroy All Humans! in arrivo il 28 luglio per PlayStation 4, Xbox One e PC.

La demo di Destroy All Humans! è disponibile su Steam su GOG e da ieri anche su Xbox. Destroy All Humans! fa parte delle oltre 50 demo pubblicate per l'Xbox Summer Game Fest.