Xbox Summer Game Fest: oltre 50 nuove demo sono disponibili per Xbox One

È partita la Xbox Summer Game Fest. Si tratta di una speciale iniziativa organizzata da Microsoft e Geoff Keighley che ha portato un numero notevole di nuove demo sul Marketplace di Xbox One. Si tratta di oltre 50 versioni dimostrative di giochi che avrebbero dovuto essere mostrati nelle varie fiere del settore, ma che non hanno più trovato posto durante questa strana estate del videogioco.

Per questo motivo Microsoft ha messo a disposizione una sezione apposita del suo Marketplace, la potete trovare a questo indirizzo, nella quale sono presenti tante nuove demo, alcune inedite, altre no, che rimarranno online solo per alcuni giorni. Poi potrebbero ricomparire o sparire per sempre.

Segnaliamo, per esempio, la presenza di Destroy All Humans, dell'italiano OkuniKA Madness o Rover Wars: Battle for Mars.

La lista è piuttosto lunga e tra tre giorni, durante l'Xbox Series X Game Showcase di luglio si spera venga arricchita. Nel frattempo Phil Spencer ha detto che la console war è controproducente, le compagnie dovrebbero aiutarsi.

Avete scaricato qualcosa?