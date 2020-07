Metal Gear Solid: il remake con l'Unreal Engine 4 è spettacolare

Il remake dell'originale Metal Gear Solid fatto da un fan utilizzando la potenza, la versatilità e le nuove opzioni messe a disposizione dall'Unreal Engine 4 è assolutamente spettacolare. Lo ha mostrato in un video il canale YouTube "Bluedrake42", che ha mostrato diversi spezzoni del gioco.

Il progetto, sfortunatamente, non ha intenzione di rigenerare l'intero capolavoro di Hideo Kojima, ma si concentrerà principalmente sugli scontri coi boss. In questo video, per esempio, si vede qualche spezzone del combattimento tra Snake ed il Rex.

Vista la delicatezza del progetto, non è raro, infatti, che in casi come questo il publisher invii immediatamente una lettera di Cease and Desist (ovvero un'ingiunzione a interrompere immediatamente i lavori), l'autore ha voluto rimanere anonimo, ma ci teneva a mostrare lo stato di avanzamento del gioco, oltre a dettagli come la visuale in terza persona e il livello di fedeltà raggiunto grazie all'engine di Epic Games.

Al momento, oltretutto, non c'è nemmeno una data di pubblicazione ufficiale del progetto, intitolato Metal Gear Solid: Ghost of the Shadow Moses. Parlando del geniale creatore della serie, si dice che Hideo Kojima sviluppò P.T. in segreto usando il budget di Metal Gear Solid V . Konami, ovviamente, non dovrebbe averla presa particolarmente bene.

Come vi sembra questo scorcio di Metal Gear Solid: Ghost of the Shadow Moses?