Twitch, un teenager ha speso oltre 20.000 dollari tra streamer come Tfue e stelle NBA

Sembra che un un teenager americano sia riuscito a spendere oltre 20.000 dollari su Twitch. La madre ha notato questo ammanco sul suo conto in banca e ha scoperto che il figlio ha speso tutto per sostenere streamer come Tfue e Ewok o le stelle NBA e NFL che bazzicano per la piattaforma di streaming.

Il giovane era in possesso di una carta di debito legata al conto in banca della madre. Al posto di usarla per pagarsi i pasti, i ragazzo ha deciso di investire i soldi per foraggiare i suoi idoli, non importa che fossero streamer o atleti professionisti prestati a Twitch. Il giovane lo ha fatto regalando abbonamenti, donazioni e bits.

Ora che la madre si è resa conto dell'accaduto, circa 20.000 dollari sono spariti dal suo conto in banca. Da quel momento in poi la donna ha provato a contattare Amazon attraverso il servizio clienti o direttamente gli streamer per riavere indietro i soldi, ma al momento non sembra aver ottenuto alcun successo. La madre ha ammesso che in parte è colpa sua, che da una parte non ha supervisionato il figlio e dall'altra non si è accorta immediatamente dell'enorme ammanco.

Per sua fortuna la banca ha bloccato la carta del figlio e l'ha messa in guardia. Quello che adesso la donna sta cercando di fare è trovare un modo per riavere "anni di risparmi", come li ha chiamati su Reddit.

