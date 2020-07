Prophecy, spuntato un video di gameplay di un gioco cancellato di Sucker Punch

Emerso online un video trafugato di Prophecy, un action stealth in sviluppo presso gli studi di Sucker Punch, cancellato non si sa bene per quale motivo. Lo trovate in testa alla notizia e, come potete vedere, è composto da una parte filmata e da una in cui si vede chiaramente lo stile di gioco.

La qualità complessiva del materiale mostrato non è ottimale, segno che si tratta di un filmato realizzato a uso interno, quindi non destinato al pubblico, probabilmente pensato per illustrare il concept del gioco.

Per quanto riguarda le tempistiche della cancellazione, Prophecy dovrebbe risalire al 2015 / 2016. Lo si è capito da alcuni artwork rinvenuti sul sito personale di un character artist dello studio che rappresentano il protagonista e alcune creature. I file in questione sono datati e partono da gennaio 2015 a gennaio 2016. Considerando che il gioco precedente di Sucker Punch, Infamous: First Light, fu lanciato a fine agosto 2014, le tempistiche coincidono perfettamente.

Naturalmente non stupisce di scoprire che uno studio grande come Sucker Punch abbia fatto vari esperimenti prima di scegliere il suo nuovo progetto, che dovreste sapere essere Ghost of Tsushima, esclusiva PS4 di fresca pubblicazione. Lo stesso Head Scott Rohde, il Sony Worldwide Studios Game Development Head, parlò all'epoca di varie ipotesi che coinvolgevano scenari molto simili a quelli di Prophecy.