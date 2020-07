One Piece, Nami prende vita nel cosplay di universcosplay

Comincia un nuovo giorno, e oggi martedì 21 luglio 2020 siamo pronti a proporvi un cosplay inedito col quale cominciare bene la giornata. Protagonista del costume in questione sarà Nami, celeberrima figura femminile di One Piece e fanciulla ovviamente graziosa.

A pubblicare la foto di questo cosplay su Instagram è stata la pagina universcosplay, specializzata nel settore; l'artista in questione è invece una certa @faeye_cosplay. Il costume è davvero riuscito bene: non solo il fisico della ragazza è perfetto per impersonare la Nami di One Piece, ma gli accessori e gli abiti scelti appaiono semplicemente perfetti. L'espressione del viso potrebbe forse essere migliorata, a meno che non si tratti di una scelta personale e ricercata; in questo caso, chi siamo noi per metterla in discussione?

Noterete anche il tatuaggio sulla spalla sinistra di Nami e il Log Pose, quest'ultimo probabilmente realizzato a mano; qui di seguito trovate l'immagine del cosplay di Nami in questione. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti di questo articolo.

E naturalmente, se ne volete ancora, abbiamo già pubblicato diversi cosplay dedicati al mondo di videogiochi, anime, manga e serie TV. Per esempio: