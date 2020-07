Attentat 1942: Google lo banna per i riferimenti nazisti, ma è un gioco sulla guerra

Google ha bannato il gioco Attentat 1942 dal Play Store francese, tedesco, austriaco e russo per i chiari riferimenti nazisti. Peccato che l'opera di Charles Games sia un gioco storicamente accurato basato sulla Seconda Guerra Mondiale.

Noi avevamo recensito il peculiare Attentat 1942 tre anni fa. Mattia Armani dice che "Attentat 1942 si distingue anche come pura esperienza narrativa, sfruttando filmati in alta qualità e flashback a fumetti per coinvolgerci in una delicata ed emozionante investigazione. Peccato per la troppa semplicità delle meccaniche e per i problemi tecnici, difficili da perdonare di fronte a un codice tanto semplice, ma una volta catturati è difficile staccarsi. A chiudere le cose fin troppo presto, purtroppo, ci pensa il gioco stesso."

Nella nostra recensione sottolineiamo, anche, che il gioco ha vinto tantissimi premi: è stato nominato per l'Eccellenza Narrativa all'Independent Games Festival della GDC del 2018, per esempio. Evidentemente questo, e le tante mail inviate dagli sviluppatori a Google, non è bastato a convincere il colosso americano del fatto che Attentat 1942 sia un gioco storicamente accurato, che vuole portare alla luce gli orrori della guerra.

Per Google, infatti, non si può fare un gioco con tutti quei riferimenti nazisti. Anche se è un gioco che parla del nazismo con un punto di vista "fortemente anti-fascista", secondo Charles Games.

Una situazione davvero grottesca, che però sembra possa avere una felice conclusione presto. La divisione di Ceca di Google ha risposto agli sviluppatori e presto prenderà in carico il loro problema.

Cosa ve ne pare di questo pasticcio?