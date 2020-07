F-Zero: l'account Twitter si è rivelato falso

Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Sfortunatamente, infatti, l'account di Twitter che per qualche giorno ha fatto credere ad un possibile ritorno di F-Zero si è rivelato falso. O meglio, ci sembra molto strano che Nintendo abbia scelto dei video per adulti come messaggio di benvenuto per i vecchi e i nuovi fan.

L'illusione è durata poco: sembrava proprio che una mail di Nintendo avesse attivato un account Twitter di F-Zero. Le similitudini con la mail ufficiale utilizzata per registrare altri account ufficiali erano tante e non vi nascondiamo che qualche speranza ce l'avevamo. La serie di corse futuristiche, infatti, da parecchi tempo manca dai nostri schermi ed è una di quelle che i fan tirano immancabilmente fuori quando si chiede loro quale IP storica vorrebbero venisse recuperata dalla grande N.

Sfortunatamente, però, per il momento dovremo riporre le nostre speranze nuovamente in un cassetto. Il Nintendo Direct Mini di luglio 2020 è stato denso di annunci e di trailer di giochi per Nintendo Switch e nulla, al momento, sembra indicare un ritorno di Captain Falcon.