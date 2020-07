F-Zero: un account Twitter legato a Nintendo fa crescere le speranze dei fan

La rocambolesca scoperta di un account Twitter legato ad una mail di Nintendo e dedicato a F-Zero fa crescere le speranze di tutti quei fan che sperano in un ritorno della serie.

Registrato nel marzo del 2020, l'account FZeroJP sembra essere stato registrato utilizzando la stessa mail sfruttata per altri account di Nintendo ufficiali come SmashBros e Splatoon.

L'indirizzo email utilizzato per la registrazione sembra essere anche quello che è stato utilizzato per registrare il non ancora verificato account Twitter dedicato ai 35 anni di Mario.

La speranza dei fan, quindi, è che Nintendo abbia registrato una nuova pagina in previsione di un ritorno in grande stile di questo gioco di corse futuristiche. È da F-Zero Climax (Game Boy Advance, 2004), uscito solo in Giappone, che la serie non viene più portata avanti. Questo nonostante F-Zero GX sia stato uno dei giochi più incredibili dell'era GameCube.

Che il prossimo, chiacchierato, Nintendo Direct sia l'occasione giusta per ridare lustro alla serie? Vi piacerebbe?