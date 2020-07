Xbox Series X: tutti i giochi Xbox One sono compatibili, tranne quelli Kinect

Phil Spencer ha confermato oggi che tutti i giochi Xbox One saranno compatibili con Xbox Series X sin dal lancio. Quattro generazioni di Xbox gireranno senza costi aggiuntivi sulla console di nuova generazione di Microsoft. Tutti, tranne quelli che richiedono Kinect.

Nonostante le tante potenzialità, Kinect sarà ricordata più per i fallimenti che per i suoi meriti. L'aver inserita a forza la videocamera all'interno di Xbox One (con il relativo aumento di prezzo) è stata, probabilmente, una delle principali cause che hanno limitato fortemente la diffusione della console.

Adesso Kinect sarà ricordata anche come il motivo per il quale un gioco Xbox One non potrà girare su Xbox Series X. Nel lungo messaggio di oggi su Xbox Wire, infatti, Phil Spencer ha detto che non solo i controller di Xbox One saranno compatibili con la console di nuova generazione, ma lo saranno anche tutti i giochi. Ma c'è un ma.

"Sarai in grado di accedere a quattro generazioni di giochi Xbox sin dal primo giorno di Xbox Series X," ha detto Spencer. "I nostri ingegneri hanno impiegato anni a ideare modi innovativi per rendere accessibili questi titoli attraverso una tecnologia all'avanguardia, il tutto senza costi aggiuntivi e senza alcun lavoro da parte degli sviluppatori originali"

"Il nostro intento è quello di permettere all'utenza Xbox Series X di giocare sin dal lancio grazie alla retrocompatibilità a tutti i giochi Xbox One che non richiedono Kinect. Grazie alla potenza di Series X, la maggior parte dei giochi si caricherà più velocemente e funzionerà molto meglio sulla nuova console. Anche i controller Xbox come l'Xbox Elite Controller e l'Xbox Adaptive Controller funzioneranno su Xbox Series X. Riteniamo che i tuoi investimenti nei videogiochi debbano spostarsi con te nella prossima generazione".

Si tratta, comunque, di un risultato notevole da parte di Microsoft, una delle tante cose interessanti fatte per Xbox Series X che, però, non vengono ascoltate. Non trovate?