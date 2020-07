PES 2021, le licenze: Serie A e Serie B ad ottobre, Milan e Inter coi nomi fittizi

Con l'annuncio ufficiale di oggi di PES 2021, stiamo cominciando a scoprire diverse cose di questo "Season Update". Alcune della quali non faranno molto piacere ai fan del calcio nostrano. Come sempre si finisce a parlare delle licenze. Per esempio al lancio del gioco i dati della Serie A e della Serie B saranno quelli della stagione precedente e saranno aggiornati solo il 22 ottobre. Inoltre Milan e Inter non saranno presenti ufficialmente, ma solo coi nomi fittizi.

Oggi abbiamo scoperto che, nonostante il nome, PES 2021 sarà un prodotto stand alone. Questo vuol dire che per poter giocare a tutte le novità della nuova stagione non basterà possedere PES 2020, ma si dovrà comprare il nuovo gioco.

Il nuovo gioco, nell'attesa della versione PS5 e Xbox Series X prevista con PES 2022, avrà la solita complessa gestione delle licenze di casa Konami. Non tutto sarà disponibile al lancio, ma bisognerà aspettare del tempo per avere il gioco aggiornato. A meno di voler usare il potente editor.

Per esempio la Serie A e la Serie B saranno presenti nel gioco con formazioni, maglie e rose della stagione in corso. Con il primo aggiornamento potremo avere qualche divisa aggiornata, ma per avere tutti i dati definitivi dovremo aspettare il primo data pack del 22 ottobre 2020, circa un mese dopo l'uscita del gioco. In questo aggiornamento, però, mancheranno Inter e Milan. Le milanesi, infatti, non hanno più un accordo con Konami e saranno sostituite rispettivamente da LOMBARDIA NA (Nerazzurra) e MILANO RN (Rossonera) ovvero i nomi storici che avevano in PES.

La Lega Inglese, quella Spagnola e quella portoghese, invece, necessiteranno "solo" della patch del day one per essere aggiornate. Il gioco conterrà anche la licenza della AFC Champions League e i contenuti di UEFA EURO 2020.